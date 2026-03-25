قطر تؤكد حقها في الرد وتطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا

كتب : وكالات

03:21 م 25/03/2026

دولة قطر

جدّد مجلس الوزراء القطري إدانته واستنكاره "للاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى الدول الشقيقة"، مطالباً "بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات امتثالاً لأحكام القانون الدولي واحتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وخلال جلسة ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد المجلس احتفاظ قطر بحقها الكامل في الرد وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف أن قطر تواصل مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد على نحو يضمن احترام سيادة الدول ويصون أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيداً من المخاطر والتداعيات.

