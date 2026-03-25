أُصيب نحو 290 من أفراد الخدمة في الجيش الأمريكي منذ بداية الحرب على إيران، في 28 فبراير، وفقًا لمسؤول أمريكي مطّلع على سير العمليات، في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية،

ووفقا للشبكة الأمريكية، أنه من بين هؤلاء، عاد 255 إلى الخدمة بالفعل، بينما أُصيب 10 بجروح خطيرة.

كما قُتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية في هذا النزاع، فيما توفي اثنان آخران لأسباب غير قتالية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مُطلعة، عن ملامح خطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب مع إيران، تقوم على اتفاق من 15 نقطة يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وفرض قيود مشددة، وسط مخاوف إسرائيلية من تمرير اتفاق سريع دون حسم القضايا الأساسية.