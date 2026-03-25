إيران تدعو الدول العربية والإسلامية إلى اتحاد أمني يستبعد أمريكا وإسرائيل

كتب : مصراوي

02:38 ص 25/03/2026

علم إيران

وكالات

دعت إيران دول العالمين العربي والإسلامي إلى إقامة اتحاد أمني بعيدا عن الولايات المتحدة وإسرائيل، ميثاق للأمن الجماعي قائم على الإسلام وكتاب الله مرجعيته.

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء مخاطبا العالم الاسلامي: "ما الذي جلبته القواعد الأمريكية للمنطقة؟!".

وأضاف متسائلا: "لو أنّكم اليومْ تعرضتم لعدوان جيش الكيان الصهيوني، فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا عنكم؟".

تابع المتحدث داعيا دول العالم العربي والاسلامي إلى تأسيس ميثاق للأمن الجماعي يقوم على الإسلام والقرآن مرجعا ومحورا وأساسا راسخا.

وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعلِن استعدادَها لإقامة اتحاد أمني وعسكري في المَنطقة مع جیرانها الأعزاء، من دون حضور الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني".

وقال: "لا نحتاج من أجل ضمان أمن منطقتنا إلى دولة تبعد عنّا آلاف الكيلومترات لا نحتاج إلى دولة ترى البلدان الإسلامية بقرة حلوب".

وشدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قائلا: "لا نحتاج إلى دولة تجعل أمن إسرائيل ومصالحها أول همّها وآخره أمريكا لا تنظر إلى المسلمين إلا بما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز".

وتشهد المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 فبراير 2026، ردا على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
زووم

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
لماذا يؤدي الألم المزمن للاكتئاب لدى البعض دون غيرهم؟
نصائح طبية

لماذا يؤدي الألم المزمن للاكتئاب لدى البعض دون غيرهم؟
بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
زووم

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
رياضة عربية وعالمية

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
مسرح و تليفزيون

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)