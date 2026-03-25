إعلان

رئيس وزراء قطر السابق: لقد فُرضت علينا أزمة الحرب دون استشارة وتحمّلنا تبعاتها


كتب- محمد أبو بكر:

01:59 ص 25/03/2026

رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، إن هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ المنطقة، ومع ما يُتداول عن مباحثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران لوقف العمليات العسكرية، أود أن أؤكد أنه لا يمكن أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي غائبة عن أي طاولة تُرسم عليها ملامح المستقبل الإقليمي.

وأضاف بن جاسم، بحسب منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن أمن هذه المنطقة ليس شأنًا ثانويًا، ولا ملفًا يُناقش بالنيابة عنا، بل هو جوهر استقرارنا ووجودنا.

أضاف: "هنا يجب أن توضع مسألة مضيق هرمز في موقعها الصحيح مضيق هرمز ليس ورقة تفاوض، ولا أداة ضغط، إنه ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحًا دون شرط أو قيد، وتحت أي ظرف بل إن من الأهمية بمكان أن يُفتح قبل أي اتفاق حتى لا يُربط بأي مباحثات أو يُستخدم كورقة تفاوض".

وأوضح أن أي محاولة لفرض سيطرة أحادية عليه، أو تحويله إلى أداة ابتزاز، تمثل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لدول مجلس التعاون والمنطقة، بل للاقتصاد العالمي بأسره.

وتابع: "لقد فُرضت علينا هذه الأزمة دون استشارة، وتحمّلنا تبعاتها الاقتصادية والاستراتيجية، من تعطّل في الصادرات، وتقييد حركة التجارة، وتهديد أمن الطاقة، واضطراب الاستقرار الإقليمي ومن المهم على دولنا أن لا تقبل أن تكون الطرف الذي يدفع كلفة صراعات لم يكن شريكًا في إشعالها".

أكد: "كما أن من حقنا الكامل، بل من واجبنا، أن نعرض حجم الخسائر التي تكبدناها المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك تعطل صادراتنا بشكل كامل أو جزئي".

وتابع: إذا كانت جميع الأطراف ستطرح خسائرها على طاولة التفاوض، فمن الأولى أن تكون مطالب دول مجلس التعاون حاضرة بقوة، وأن نطالب بتعويضات عادلة تعكس حجم الضرر الذي لحق بنا.

وأضاف: "أن المرحلة القادمة لا تحتمل الغموض، ولا تقبل التهميش، وصوت دول مجلس التعاون يجب أن يكون حاضرًا مع حلفائها، مسموعًا، ومؤثرًا في كل ما يُرسم لمستقبل هذه المنطقة، وهذا ليس خيارًا بل ضرورة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حمد بن جاسم آل ثاني قطر حرب إيران حرب إيران وأمريكا

