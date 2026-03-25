مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

بينها الزمالك والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 25/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
  • عرض 3 صورة
    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الزمالك ضد الاتحاد السكندري في كرة السلة، ومواجهة وادي دجلة وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الأربعاء

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

إنبي ضد بتروجيت - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري المصري لكرة السلة اليوم الأربعاء

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الأهلي ضد المصرية للاتصالات - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

موعد مباراة الدوري المغربي اليوم الأربعاء

الفتح الرباطي ضد الوداد المغربي - 9:00 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الأهلي لكرة السلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
بينها الزمالك والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
رياضة عربية وعالمية

بينها الزمالك والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
مسرح و تليفزيون

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
ترامب يُرسل خطة من 15 بندًا إلى إيران لإنهاء الحرب.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب يُرسل خطة من 15 بندًا إلى إيران لإنهاء الحرب.. ما القصة؟
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
رياضة عربية وعالمية

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

