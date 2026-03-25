أعلن الكاتب ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية؛ اليوم الأربعاء بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وأوضح رشوان، أن المؤتمر يتناول شرح واستعراض تفاصيل الجهود المصرية منذ بداية أزمة الحرب الإقليمية الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس أمس؛ اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض مستجدات وتطورات الموقف الحالي للأزمة، وتداعيات ذلك على الداخل المصري، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، سعياً لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، وخاصة الاقتصادية منها، مع التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت والداعم لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإعلام أصداء الموقف المصري فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية في مختلف مؤسسات الإعلام الإقليمي والعالمي، وما تم رصده من تقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم الأشقاء في الدول العربية التي تم الاعتداء عليها، وكذا جهود الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف هذه الحرب التي تطال آثارها السلبية الجميع.