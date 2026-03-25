اليوم.. وزيرا الخارجية والإعلام يستعرضان جهود مصر لوقف حرب إيران

كتب : محمد لطفي

08:00 ص 25/03/2026

أعلن الكاتب ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية؛ اليوم الأربعاء بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وأوضح رشوان، أن المؤتمر يتناول شرح واستعراض تفاصيل الجهود المصرية منذ بداية أزمة الحرب الإقليمية الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس أمس؛ اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض مستجدات وتطورات الموقف الحالي للأزمة، وتداعيات ذلك على الداخل المصري، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، سعياً لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، وخاصة الاقتصادية منها، مع التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت والداعم لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإعلام أصداء الموقف المصري فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية في مختلف مؤسسات الإعلام الإقليمي والعالمي، وما تم رصده من تقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم الأشقاء في الدول العربية التي تم الاعتداء عليها، وكذا جهود الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف هذه الحرب التي تطال آثارها السلبية الجميع.

فيديو قد يعجبك



الأهلي والزمالك بالجولة 26.. المباريات المتبقبة في الدوري المصري للسيدات
بالصور.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب القاهرة الكبرى والأرصاد تحذر
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)