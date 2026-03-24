الحرس الثوري: نقصف تل أبيب الآن.. والجبهة الداخلية الإسرائيلة: سقوط صاروخ في مدينة القدس

كتب : مصراوي

01:26 ص 24/03/2026

سقوط صاروخ إيراني في إسرائيل

وكالات

أطلقت إيران فجر اليوم الثلاثاء، موجة صواريخ ثانية خلال أقل من ساعة، استهدفت عدة مواقع في إسرائيل.

أعلن الحرس الثوري عن توجيه دفعات صاروخية تجاه مناطق تمتد من تل أبيب حتى غلاف غزة والنقب ومازالت.

وأوضح بيان الحرس الثوري، أن إيران بتوجيهات من المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي تقصف تل ابيب حتى الآن.

من جهتها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد هجوم صاروخي إيراني جديد على جنوب إسرائيل والقدس.

وانتشرت مشاهد توثق سقوط صاروخ في مدينة القدس دون الإعلان عن حجم الأضرار.

وفي وقت لاحق، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه بعد تقييم الوضع، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه يُسمح الآن بمغادرة المناطق المحصنة في جميع أنحاء البلاد.

أضاف البيان: "يُرجى من الجمهور الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

تأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد العسكري الواسع الذي بدأ في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران.

فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفا عدة مواقع في إسرائيل والمصالح والقواعد الأمريكية في الخليج، وفقا لروسيا اليوم.

سقوط صاروخ إيراني في إسرائيل

