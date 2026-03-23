إعلان

مسؤول إيراني: تبادلنا رسائل مع واشنطن عبر مصر وتركيا

كتب : وكالات

11:30 م 23/03/2026

أمريكا و إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مسؤول إيراني رفيع عن تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر كل من مصر وتركيا، في إطار ما وصفه بـ"حسن النية" لخفض التوتر والتصعيد العسكري بين الجانبين.

وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك صلاحية فرض شروط أو تحديد مواعيد نهائية للمفاوضات مع طهران.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن واشنطن لا تزال ترفض الاستجابة لشرطين رئيسيين تطرحهما إيران، يتمثلان في دفع تعويضات والاعتراف بما وصفه بالعدوان على إيران.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن خيار إغلاق مضيق هرمز وزرع الألغام فيه لا يزال مطروحا، وذلك كإجراء احترازي تحسبا لأي عمل أمريكي متهور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران الهجمات الإيرانية مضيق هرمز الشرق الأوسط

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان