كشف مسؤول إيراني رفيع عن تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر كل من مصر وتركيا، في إطار ما وصفه بـ"حسن النية" لخفض التوتر والتصعيد العسكري بين الجانبين.

وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك صلاحية فرض شروط أو تحديد مواعيد نهائية للمفاوضات مع طهران.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن واشنطن لا تزال ترفض الاستجابة لشرطين رئيسيين تطرحهما إيران، يتمثلان في دفع تعويضات والاعتراف بما وصفه بالعدوان على إيران.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن خيار إغلاق مضيق هرمز وزرع الألغام فيه لا يزال مطروحا، وذلك كإجراء احترازي تحسبا لأي عمل أمريكي متهور.