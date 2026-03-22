أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط 7 صواريخ في بلدة المطلة بالجليل الأعلى خلال الساعة الأخيرة، ما أسفر عن أضرار مادية.

نزوح 1000 إسرائيلي من مدينة عراد

من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف نزوح نحو 1000 إسرائيلي عقب الهجوم الإيراني على مدينة عراد، بينهم 450 تم توزيعهم على فنادق البحر الميت.

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي مرغليوت والمنارة بالجليل الأعلى عقب رصد صواريخ أُطلقت من لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في حانيتا بالجليل الغربي بعد رصد صواريخ من لبنان.