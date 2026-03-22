تصعيد خطير.. إسرائيل تأمر بهدم قرى لبنانية وتدمير جسور نهر الليطاني

كتب : محمد جعفر

12:06 م 22/03/2026

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن الجيش تلقى أوامر بتسريع عمليات هدم المنازل في ما وصفها بـ"قرى الخطوط الأمامية" داخل لبنان.

وأضاف كاتس أن التعليمات تشمل "التدمير الفوري" لجميع الجسور المقامة فوق نهر الليطاني، في خطوة تعكس تصعيداً ميدانياً لافتاً في المنطقة.

ويُعد نهر الليطاني أطول الأنهار في لبنان وأحد أهم موارده الاستراتيجية، حيث تعتمد عليه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الري، إذ ينبع من غرب بعلبك في سهل البقاع ويصب في البحر المتوسط شمال مدينة صور.

إسرائيل ولبنان يسرائيل كاتس نهر الليطاني التصعيد الإسرائيلي في لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي

