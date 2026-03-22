أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن الجيش تلقى أوامر بتسريع عمليات هدم المنازل في ما وصفها بـ"قرى الخطوط الأمامية" داخل لبنان.

وأضاف كاتس أن التعليمات تشمل "التدمير الفوري" لجميع الجسور المقامة فوق نهر الليطاني، في خطوة تعكس تصعيداً ميدانياً لافتاً في المنطقة.

ويُعد نهر الليطاني أطول الأنهار في لبنان وأحد أهم موارده الاستراتيجية، حيث تعتمد عليه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الري، إذ ينبع من غرب بعلبك في سهل البقاع ويصب في البحر المتوسط شمال مدينة صور.