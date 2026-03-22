هيئة بحرية: سقوط قذيفة على سفينة قبالة سواحل الشارقة في الإمارات

كتب : مصراوي

05:04 ص 22/03/2026

وكالات

قالت هيئة ‌عمليات التجارة البحرية ​البريطانية، فجر اليوم ​​الأحد، إن قذيفة مجهولة المصدر ​أصابت ​سفينة على بعد ‌15 ⁠ميلا بحريا شمالي مدينة ​الشارقة ​بالإمارات.

وأضافت ⁠الهيئة، أنها ​تلقت ​بلاغا ⁠بأن جميع أفراد ⁠طاقم ​السفينة ​بخير.

قالت الهيئة في بيان: "تلقت منظمة UKMTO بلاغا عن حادث وقع على بعد 15 ميلا بحريا شمال الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. وأفاد ربان سفينة شحن بضائع بوقوع انفجار ناجم عن مقذوف مجهول بالقرب من السفينة. وأفيد بأن جميع أفراد الطاقم بخير"، وفقا لروسيا اليوم.

