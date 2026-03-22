هزة أرضية قوية.. ما حقيقة فيديو التجربة النووية في إيران؟


كتب- محمد أبو بكر:

02:43 ص 22/03/2026

المنشآت النووية الإيرانية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زُعم أنه يوثق آثار تجربة نووية في إيران، إذ أظهر المشهد اهتزاز شاحنات على الطريق وتصاعد كميات من الغبار من المناطق الجبلية المحيطة، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة ما جرى.

جاء انتشار الفيديو بالتزامن مع التوترات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وهو ما ساهم في زيادة انتشار المقطع وتداوله على نطاق واسع، خاصة مع التعليقات التي رافقته وتساءلت عما إذا كان ما حدث زلزالًا أم تجربة نووية.

وأظهر تحقيق أجرته شبكة سي إن إن بالعربية، أن الفيديو ليس حديثًا كما يُشاع، بل يعود إلى واقعة قديمة ولا علاقة له بأي تجربة نووية، إذ أكدت أن المقطع يوثق هزة أرضية قوية ضربت إيران في وقت سابق.

بحسب ما نشرته سي إن إن، في تقرير سابق بتاريخ 15 نوفمبر 2021، فإن الفيديو يعود إلى زلزال بلغت قوته نحو 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب إيران، وتسبب في اهتزاز المركبات وتصاعد الأتربة.

أفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن الزلزال وقع يوم 14 نوفمبر 2021 في تمام الساعة 4:07 مساءً بتوقيت الإمارات، بقوة 6.2 درجة، وشعر به سكان المناطق القريبة.

أشارت تقارير إلى أن الزلزال أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل، بالقرب من ميناء بندر عباس، مع تسجيل أضرار مادية متفاوتة في المنطقة.

في سياق آخر، أعلنت إيران، وفق ما نقلته وكالة تسنيم، أن منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تعرضت لغارة جوية أمريكية إسرائيلية، دون تسجيل أي تسرب إشعاعي، مؤكدة أن السكان القريبين من الموقع في أمان.

أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مدخل منشأة نطنز تعرض لأضرار نتيجة الهجوم، لكنها شددت على عدم وجود أي آثار إشعاعية متوقعة جراء هذا الاستهداف.

