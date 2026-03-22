إعلام إيراني: هجوم منشأة ديمونا جاء ردا على استهداف مفاعل نطنز



وكالات

أكدت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنشأة في ديمونا جاء ردا على الهجوم الذي وقع في منشأة نطنز النووية في وقت سابق من السبت.

كانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أفادت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجوما صباح السبت على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، بحسبما نقلته عنها وكالة "تسنيم" للأنباء.

أكد الجيش الإسرائيلي، السبت، تعرض مدينة ديمونا، إذ تقع منشأة نووية في جنوب إسرائيل، لضربة صاروخية إيرانية، في وقت أعلنت خدمة الإسعاف إصابة 39 شخصا جراء الهجوم.

اعترف الجيش الإسرائيلي، بفشل عملية اعتراض صاروخ إيراني سقط في مدينة ديمونا، مؤكدا فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الفشل.

هذا ووصفت موسكو القصف الأمريكي الإسرائيلي لمنشأة نطنز، بأنه خرق صارخ للقانون الدولي وعمل غير مسؤول يهدد بكارثة على نطاق المنطقة بأسرها، وفقا لروسيا اليوم.