البحرين تعلن اعتراض 141 صاروخًا و242 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

كتب : د ب أ

12:57 م 20/03/2026

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت لاعتداءات إيرانية، حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 141 صاروخًا و242 طائرة مسيرة استهدفت البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الجمعة.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية.

وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وتشن إيران هجمات منذ نهاية فبراير/ شباط ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية، وذلك ردا على الغارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.

