قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يُعد واضحا "من يُدير إيران فعليا" في الوقت الحالي، مشيرا إلى حالة من عدم الاستقرار المتزايد داخل أروقة القيادة في طهران.

غموض حول "خامنئي الجديد"

أوضح نتنياهو، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن المرشد الأعلى الجديد "مجتبى خامنئي" لم يظهر للعلن منذ توليه المنصب، لافتا إلى التقارير الأمريكية التي زعمت إصابته و"تشوهه" في هجوم سابق، وهي الادعاءات التي تنفيها إيران جملة وتفصيلا.

تصدع "قبضة السلطة"

رأى نتنياهو، أن القيادة الإيرانية الحالية ستواجه "صعوبة بالغة" في إحكام سيطرتها على مفاصل الدولة، مؤكدا أن "النفوذ والقبضة" التي كان يتمتع بها المرشد الراحل علي خامنئي "لن تنتقل إلى أي شخص آخر".

وجاءت هذه التصريحات ردا على تساؤلات حول ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية قد تؤدي إلى نتائج عكسية بتمكين "المتشددين" أو تُساهم في "تغيير النظام".

استراتيجية "توسيع الشقوق"

كشف رئيس وزراء الاحتلال، عن رصد إسرائيل لبداية ظهور "تصدعات" واضحة داخل بنية النظام الإيراني، واصفا إياها بأنها جزء من جهد أوسع لإضعاف طهران من الداخل.

وتابع نتنياهو: "نحن نحاول توسيع هذه الشقوق بأسرع ما يمكن"، في إشارة إلى استمرار العمليات الاستخباراتية والعسكرية لتقويض استقرار القيادة الإيرانية واستغلال حالة الغموض الراهنة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.