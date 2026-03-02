إعلان

رئيس وزراء لبنان: إطلاق الصواريخ من الجنوب عمل غير مسؤول ويعرض أمن بلادنا للخطر

كتب : مصراوي

03:59 ص 02/03/2026

نواف سلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

وصف رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، اليوم الإثنين، إطلاق الصواريخ من جنوب البلاد بأنه عمل غير مسؤول ومشبوه ويعرض أمن لبنان للخطر.

كتب نواف سلام عبر حسابه على موقع إكس: "أيًّا كانت الجهة التي تقف وراءها، فإن عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرِّض أمن لبنان وسلامته للخطر، ويمنح إسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه".

وأضاف: "لن نسمح بجر البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين".

وأعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف موقع إسرائيلي جنوبي حيفا بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات.

وقال حزب الله، في بيان، إنه ثأرًا لدماء المرشد الإيراني علي خامنئي الذي سُفك ظلمًا وغدرًا على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدف الحزب، منتصف ليل الأحد الإثنين، بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة.

وأضاف البيان: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين".

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ 15 شهرا من دون أن يلقى ردًّا تحذيريًّا لوقف هذا العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأكد البيان أن هذا الرد هو رد دفاعي مشروع، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حدًّا للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان.

وبدأ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين في شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نواف سلام لبنان حزب الله صواريخ إيرانية على الكويت إيران صواريخ إيرانية على بغداد الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل بنك الأهداف الإيراني هجوم إيراني على الكويت أبرز القيادات الإيرانية المخابئ الإيرانية خريطة أهداف إيران العسكرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
فيديوهات رمضان

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
طقس الاثنين.. الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وتحذير من الرياح
أخبار وتقارير

طقس الاثنين.. الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وتحذير من الرياح

بغارات جوية.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قياديا بحزب الله في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

بغارات جوية.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قياديا بحزب الله في جنوب لبنان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل