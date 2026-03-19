بعد هجوم إيراني على مصافي حيفا.. إعلام عبري: إسرائيل تخطط لرد مماثل

كتب : محمود الطوخي

09:18 م 19/03/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت هيئة البث العبرية، الخميس، بوجود توجه إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف مصافي حيفا، مع توقعات باستمرار الحملة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة لعدة أسابيع أخرى.

الهجوم على مصفاة حيفا.. ترجيحات برد إسرائيلي مماثل على إيران

ونقلت البث العبرية عن مصادر مطلعة، أن من المتوقع أن ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي طال مصافي حيفا، مشيرة إلى أن الحملة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة على إيران يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع أخرى.

تفاصيل الهجوم الإيراني على حيفا الإسرائيلية

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صواريخ أطلقت من إيران على منشآت البتروكيماويات في خليج حيفا.

وأدى الاستهداف إلى وقوع أضرار في الموقع، حيث ذكرت التقارير أن القصف الصاروخي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في خليج حيفا.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الأطراف، مع تزايد الهجمات المتبادلة واتساع رقعة التوتر في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

الحرب في إيران مصافي النفط أسعار النفط أمريكا وإسرائيل إيران وأمريكا

