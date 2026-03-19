إعلان

إيران تُطلق موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة

كتب : محمد أبو بكر

05:22 م 19/03/2026

عملية الوعد الصادق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف التلفزيون الإيراني، عن بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قال إن أي حلفاء للولايات المتحدة يساهمون في جهود واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه القوات الإيرانية حاليًا، يواجهون خطر "التواطؤ" في جرائم الحرب.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المواجهات الإقليمية، وسط ترقب لتداعيات هذه الضربات وردود الفعل المحتملة خلال الساعات المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

