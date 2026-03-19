كشف التلفزيون الإيراني، عن بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قال إن أي حلفاء للولايات المتحدة يساهمون في جهود واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه القوات الإيرانية حاليًا، يواجهون خطر "التواطؤ" في جرائم الحرب.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المواجهات الإقليمية، وسط ترقب لتداعيات هذه الضربات وردود الفعل المحتملة خلال الساعات المقبلة.