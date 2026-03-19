أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على منشأة غاز بمدينة "رأس لفان" الصناعية بقطر

كتب : مصراوي

01:21 ص 19/03/2026

أحمد أبو الغيط

القاهرة (أ ش أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على منشأة غازية حيوية في مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر والذي تسبب في أضرار جسيمة؛ معتبرا أن ذلك الاعتداء يعد أحدث انتهاك إيراني للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، كما يعد خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

كما أدان أبو الغيط - في بيان - الاعتداء الايراني اليوم بالمسيرات والصواريخ على مدينة الرياض السعودية وعلى أهداف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد أبو الغيط - في هذا الإطار - التضامن الكامل مع دول الخليج العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة وحقها في الحفاظ على سلامة مواطنيها ومنشآتها.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، عن أبو الغيط قوله "إن استهداف المنشآت النفطية والغازية في منطقة الخليج العربية يمثل تصعيدا خطيرا وعدوانا إيرانيا غير محسوب التبعات ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال ومن شأنه أن يزيد من منسوب التوتر".

فيديو قد يعجبك



محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا بعد هدفه بدوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا بعد هدفه بدوري أبطال أوروبا

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
"عملت عبدالله الأهبل".. مصطفى الفقي يكشف تفاصيل مكالمة مبارك وسؤاله عن
أخبار مصر

"عملت عبدالله الأهبل".. مصطفى الفقي يكشف تفاصيل مكالمة مبارك وسؤاله عن
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
خميس وجمعة وسبت.. دول تصوم ودول تفطر
جنة الصائم

خميس وجمعة وسبت.. دول تصوم ودول تفطر

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية