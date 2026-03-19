القاهرة (أ ش أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على منشأة غازية حيوية في مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر والذي تسبب في أضرار جسيمة؛ معتبرا أن ذلك الاعتداء يعد أحدث انتهاك إيراني للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، كما يعد خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

كما أدان أبو الغيط - في بيان - الاعتداء الايراني اليوم بالمسيرات والصواريخ على مدينة الرياض السعودية وعلى أهداف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد أبو الغيط - في هذا الإطار - التضامن الكامل مع دول الخليج العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة وحقها في الحفاظ على سلامة مواطنيها ومنشآتها.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، عن أبو الغيط قوله "إن استهداف المنشآت النفطية والغازية في منطقة الخليج العربية يمثل تصعيدا خطيرا وعدوانا إيرانيا غير محسوب التبعات ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال ومن شأنه أن يزيد من منسوب التوتر".