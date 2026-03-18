إعلان

ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 968 قتيلا و2432 مصابا

كتب : د ب أ

07:46 م 18/03/2026

غارات إسرائيلية على بيروت أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الجاري، حتى اليوم الأربعاء إلى 968 قتيلاً و2432 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس/آذار حتى 18 مارس الجاري بلغ 968، وعدد الجرحى 2432"، وبلغ "عدد القتلى اليوم الأربعاء 56 وعدد الجرحى 211".

وأشار التقرير إلى أن ضحايا العاملين في القطاع الصحي بلغ 40 قتيلا، وعدد الجرحى 96 جريحاً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغارات الإسرائيلية لبنان وإسرائيل الشرق الأوسط الحرب على لبنان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين