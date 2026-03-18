وأعلنت وزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس/آذار حتى 18 مارس الجاري بلغ 968، وعدد الجرحى 2432"، وبلغ "عدد القتلى اليوم الأربعاء 56 وعدد الجرحى 211".

وأشار التقرير إلى أن ضحايا العاملين في القطاع الصحي بلغ 40 قتيلا، وعدد الجرحى 96 جريحاً.