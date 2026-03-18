فيديو.. دمار واسع في محطة قطار تل أبيب إثر هجوم إيراني

كتب : عبدالله محمود

02:01 ص 18/03/2026

دمار واسع في محطة قطار تل أبيب أرشيفية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع دمار هائل في محطة قطار وسط تل أبيب، عقب هجومين صاروخيين من إيران.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أنه وردت أنباء عن عدة مواقع تحطم في وسط إسرائيل بعد عمليات إطلاق من إيران.


مقتل إسرائيليين جراء هجوم صاروخي إيراني

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء هجوم صاروخي إيراني، أدى كذلك إلى إلحاق أضرار واسعة في إحدى محطات القطار في تل أبيب.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن حالتي الوفاة وقعتا في رمات جان، "ويعتقد أنهما رجل وامرأة في السبعينيات من العمر كانا خارج منطقة محمية".

توقف حركة القطارات في تل أبيب

وأفادت شركة سكك حديد إسرائيل بأن "حركة القطارات توقفت مؤقتا على مستوى البلاد، بينما تعمل خدمات نقل بديلة بين محطات هرتسليا، تل أبيب–سافيدور المركزية ومطار بن جوريون".

الصواريخ الإيرانية تل أبيب الحرب على إيران الشرق الأوسط

