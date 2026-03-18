أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع دمار هائل في محطة قطار وسط تل أبيب، عقب هجومين صاروخيين من إيران.

دمار واسع في محطة قطار تل أبيب

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أنه وردت أنباء عن عدة مواقع تحطم في وسط إسرائيل بعد عمليات إطلاق من إيران.

דיווחים על מספר זירות נפילה במרכז הארץ לאחר השיגורים מאיראן@hadasgrinberg pic.twitter.com/Dob455et5K — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2026



مقتل إسرائيليين جراء هجوم صاروخي إيراني

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء هجوم صاروخي إيراني، أدى كذلك إلى إلحاق أضرار واسعة في إحدى محطات القطار في تل أبيب.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن حالتي الوفاة وقعتا في رمات جان، "ويعتقد أنهما رجل وامرأة في السبعينيات من العمر كانا خارج منطقة محمية".

توقف حركة القطارات في تل أبيب

وأفادت شركة سكك حديد إسرائيل بأن "حركة القطارات توقفت مؤقتا على مستوى البلاد، بينما تعمل خدمات نقل بديلة بين محطات هرتسليا، تل أبيب–سافيدور المركزية ومطار بن جوريون".