أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إيران استهدفت اليوم الأربعاء، منطقة تل أبيب الكبرى بصاروخ انشطاري.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن فرق الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى 4 مواقع في وسط إسرائيل بعد سقوط شظايا صاروخية.

وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني ثان يستهدف القدس ووسط إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن تقارير عن سقوط شظايا صواريخ في مواقع عدة وسط إسرائيل.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن فرق الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى مواقع في وسط إسرائيل بعد بعد هجومين صاروخيين من إيران.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن دمار وحريق في محطة قطار بمنطقة تل أبيب الكبرى إثر الهجوم الإيراني.