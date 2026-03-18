الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية



وكالات

أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

أكدت أن الأصوات الانفجارية التي قد تسمع في بعض المناطق ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي لهذه الهجمات.

دعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن الدفاعات الجوية تصدت خلال الـ24 ساعة الماضية لصاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للكويت، وتم التعامل معها واعتراضها بنجاح.

أفاد المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، أن الإصابتين المسجلتين نتيجتان لسقوط شظايا من عمليات الاعتراض، وحالتهما مستقرة، فيما لم يتم تسجيل أي أضرار مادية.

في السياق نفسه، أفادت وزارة الداخلية أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 6 بلاغات بسقوط شظايا ناتجة عن الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع البلاغات منذ بداية الحرب إلى 403 بلاغات.

وتم تشغيل صافرات الإنذار مرتين خلال اليوم، ليصل إجمالي مرات تشغيلها منذ بدء العدوان إلى 91 مرة، وفقا لروسيا اليوم.