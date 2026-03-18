بغداد (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء الثلاثاء عن تنفيذ 47 عملية قصف بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم "أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق نفذوا اليوم الثلاثاء سبعاً وأربعين عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الإحتلال في العراق والمنطقة"،في إشارة إلى القواعد الأمريكية في العراق.

وشهدت بغداد مساء اليوم عمليات قصف طالت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء و أيضا إستهداف حي الجادرية الذي يضم مكاتب كبار المسؤولين.

ومنذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الـ28 فبراير الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق (وهي مظلة لمجموعات عراقية شيعية داعمة لإيران)عن شن هجمات على أهداف أمريكية في العراق.

كما تتعرض مقار وألوية الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية إلى قصف بشكل شبه يومي أوقع العشرات بين قتيل وجريح منذ اندلاع الحرب.