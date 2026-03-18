إعلان

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 47 عملية قصف

كتب : مصراوي

12:21 ص 18/03/2026 تعديل في 12:21 ص

المقاومة الإسلامية في العراق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بغداد (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء الثلاثاء عن تنفيذ 47 عملية قصف بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم "أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق نفذوا اليوم الثلاثاء سبعاً وأربعين عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الإحتلال في العراق والمنطقة"،في إشارة إلى القواعد الأمريكية في العراق.

وشهدت بغداد مساء اليوم عمليات قصف طالت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء و أيضا إستهداف حي الجادرية الذي يضم مكاتب كبار المسؤولين.

ومنذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الـ28 فبراير الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق (وهي مظلة لمجموعات عراقية شيعية داعمة لإيران)عن شن هجمات على أهداف أمريكية في العراق.

كما تتعرض مقار وألوية الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية إلى قصف بشكل شبه يومي أوقع العشرات بين قتيل وجريح منذ اندلاع الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران إيران وأمريكا الحشد الشعبي العراقي الشرق الأوسط المقاومة الإسلامية في العراق

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

