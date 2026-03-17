دخلت الحرب الإيرانية يومها السابع عشر بمنعطف خطير، حيث اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللعب بورقة "الغموض" حول مصير المرشد الجديد مجتبى خامنئي، في وقت بدأت فيه الفاتورة البشرية لواشنطن تظهر للعلن. وبينما يلوّح ترامب بحسم المعركة خلال أيام، أقر "البنتاجون" بسقوط مئات الجرحى في صفوف قواته، ليرسم مشهدا معقدا يجمع بين التفوق الجوي الأمريكي وعناد الرد الإيراني الذي لا يهدأ.

وفي هذا الصدد، أثار ترامب، عاصفة من التساؤلات حول مصير المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، مؤكدا أن الغموض يلف وضعه الصحي أو مكانه، في ظل تقارير متضاربة عما إذا كان قد نجا من الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مراكز القيادة في طهران.

وفي نبرة واثقة، أكد ترامب أنه بإمكان واشنطن حسم حرب إيران "خلال هذا الأسبوع" فقط، مطمئنا العالم في الوقت ذاته بأن إسرائيل لن تلجأ للسلاح النووي، لكنه هدد بـ "بدائل قاسية" تشمل تدمير محطات الكهرباء بالكامل خلال 60 دقيقة، ومشيرا إلى أن جزيرة "خارك" النفطية خرجت بالفعل من الخدمة.

وعلى الجانب الآخر، ترفض طهران الاستسلام؛ حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني رسميا عن إطلاق "الموجة 57" من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف حيوية، وذلك في وقت كشفت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن حصيلة رسمية تفيد بإصابة 200 جندي أمريكي في الهجمات الإيرانية الانتقامية، مؤكدة أن معظم الإصابات طفيفة، بينما يظل 10 جنود في حالة خطرة تحت الرعاية الطبية.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ضربة دقيقة استهدفت مطار "مهرآباد" بطهران، أسفرت عن تدمير طائرة الرئاسة الإيرانية، في خطوة تهدف لقطع التواصل اللوجستي لقيادة النظام.

وبالتزامن مع هذا التصعيد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض 18 طائرة مسيّرة إيرانية مفخخة استهدفت المملكة خلال أقل من ثلث ساعة؛ فيما تعاملت فرق الإطفاء في أبوظبي مع حريق اندلع في "حقل شاه" للغاز نتيجة سقوط طائرة مسيرة أخرى، حيث أكدت السلطات الإماراتية السيطرة على الموقف دون إصابات.

ومن جانبه، استعرض ترامب نتائج العمليات العسكرية الشاملة، مؤكدا تدمير أكثر من 7 آلاف هدف عسكري وإغراق 100 سفينة حربية، مشددا على أنه لن يعلن انتهاء الحرب حتى تفكيك قدرات طهران تماما.

أما في الداخل الإيراني، وبمحاولة لامتصاص الغضب الشعبي، أعلنت الحكومة رفع الأجور بنسبة 60%، في وقت ادعت فيه الأجهزة الأمنية إحباط محاولة لاغتيال النائب الأول للرئيس، محمد رضا عارف.

دبلوماسيا، أكدت الخارجية القطرية في رد حاد على وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن استهداف قواعد المنطقة نهج مرفوض، بينما وجهت طهران رسالة مباشرة باللغة العربية لزعماء دول الجوار، حذرتهم فيها من الوثوق بالضمانات الأمريكية، واصفة إسرائيل بـ "العدو المشترك" في محاولة لثني المنطقة عن دعم العمليات العسكرية ضدها.

