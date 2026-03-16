عقد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك ضمن المحطة الرابعة من جولته العربية التي تهدف إلى التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، مشددين على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، حسب ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين.

وتناول الوزيران تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وسبل احتوائه، مؤكدين ضرورة خفض التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع، إلى جانب الدفع بالمسارات الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.

كما جددا إدانتهما للهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن وعدداً من دول الخليج، واعتبراها تصعيداً غير مبرر وانتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الدول.

وأكد وزير الخارجية تضامن القاهرة الكامل مع الأردن في مواجهة أي تهديدات لأمنه واستقراره، فيما أعرب الصفدي عن تقديره لموقف مصر الداعم للمملكة.

وشدد الجانبان على أن التصعيد العسكري في المنطقة يجب ألا يطغى على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعيين إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

كما أدانا القيود المفروضة على حرية العبادة في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، معتبرين ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد الوزيران دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتعزيز مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والدعوة إلى وقفها.

واتفق الجانبان في ختام المباحثات على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.