

تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عما إذا كان المرشد الأعلى الجديد لإيران "على قيد الحياة".

وكان مجتبى خامنئي قد تولى منصب المرشد الأعلى بعد مقتل والده في الضربات الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أبدت استعدادها للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة حاليًا، إلا أنه أكد أنه لا يعتزم إبرام اتفاق في الوقت الحالي لأن الشروط المطروحة لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

رفض الاتفاق مع إيران في المرحلة الحالية

أوضح ترامب أن طهران تسعى بالفعل إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه لا يرى أن الوقت مناسب لذلك في ظل الشروط الحالية، قائلًا:"أي اتفاق محتمل يجب أن يقوم على أسس قوية وضمانات واضحة".

وعند سؤاله عن طبيعة الشروط التي قد تقود إلى اتفاق مستقبلي، امتنع عن الكشف عن تفاصيلها، لكنه أشار إلى أن تخلي إيران بشكل كامل عن أي طموحات نووية سيكون جزءاً أساسياً من أي تسوية محتملة.

تطورات العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران

تطرق الرئيس الأميركي إلى سير العمليات العسكرية الجارية، مشيراً إلى أن المواجهة بدأت الشهر الماضي عندما نفذت القوات الأميركية والإسرائيلية ضربات مشتركة داخل إيران، وردت طهران باستهداف مواقع في إسرائيل ومصالح أميركية في دول مجاورة.

وأسفرت هذه المواجهات، وفق ما أعلنه مسؤولون عسكريون، عن مقتل ثلاثة عشر عسكرياً أميركياً منذ بداية الحرب، من بينهم ستة من أفراد طاقم طائرة عسكرية للتزود بالوقود تحطمت في العراق يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية، أكد ترامب أن الضربات الأميركية استهدفت معظم منظومات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى منشآت تصنيعها، متوقعاً أن تتعرض هذه القدرات لتدمير شبه كامل خلال أيام.

تأمين مضيق هرمز وسط ارتفاع أسعار النفط

كشف ترامب أنه يعمل مع عدد من الدول على خطة لتعزيز أمن مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب.

وأوضح أن عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة في هذه الجهود بهدف إبقاء المضيق مفتوحاً وآمناً أمام حركة السفن، مشيراً إلى أن هذه الدول تأثرت بمحاولات إيران تعطيل الملاحة في الممر البحري.

كما ذكر في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أن دولاً عدة مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة قد تشارك في إرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الممر البحري.

ضربات على جزيرة خارك الاستراتيجية

أكد ترامب أن القوات الأميركية نفذت ضربات عسكرية على جزيرة خارك الواقعة قبالة الساحل الإيراني، وهي جزيرة استراتيجية تضم أحد أهم مرافئ تصدير النفط الإيراني.

وأشار إلى أن الضربات أدت إلى تدمير معظم المنشآت في الجزيرة، لكنه أكد أن خطوط الطاقة الرئيسية لم تتعرض للاستهداف، موضحاً أن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات طويلة.