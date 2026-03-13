نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف وإصابة حاملة الطائرات لينكولن، مؤكدًا أن تلك المزاعم غير صحيحة.

وأوضح المتحدث أن حاملة الطائرات تواصل تنفيذ مهامها في المنطقة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنها مستمرة في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.

كانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد تعرضت لحريق، اليوم الخميس، مؤكدة أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة عليه بسرعة ومنع امتداده إلى باقي أقسام السفينة.

وأكدت القيادة أن الحادث غير مرتبط بأي عمليات قتالية، وأن الحاملة تواصل أداء مهامها في البحر الأحمر دون أي انقطاع.

تعد جيرالد فورد أكبر سفينة حربية في العالم، إذ يبلغ طولها حوالي 333 متراً وعرضها 40.8 متر، بينما يصل عرض سطح الطيران إلى 78 متراً، ويبلغ وزنها عند الحمولة الكاملة نحو 100 ألف طن.