أطلقت إيران صواريخها صوب إسرائيل تزامنًا مع بث كلمة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث فيه عن سير العمليات العسكرية الجارية وزعم سحقه إيران وحزب الله.

وخلال الكلمة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال نتنياهو إن إسرائيل تسحق النظام الإيراني”، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يواصل أيضًا ضرب حلفاء طهران في المنطقة، وعلى رأسهم حزب الله في لبنان.

وأضاف: "نحن نسحق نظام إيران، ونضرب ونُهزم وكلاءه"، محذرًا من أن حزب الله "سيشعر بقوة إسرائيل أكثر وسيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه".

وأكد نتنياهو أن التعاون العسكري غير المسبوق بين إسرائيل والولايات المتحدة أدى إلى ما وصفه بـ"إنجازات كبيرة" في الحرب الدائرة منذ نحو 13 يومًا، معتبرًا أنها تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط وحتى خارجه.

وأفاد ناشطون وصحيفون في الضفة الغربية بسماع دوي ثلاثة انفجارات مُزلزلة، لا يعلم ما إذا كانت نتيجة التصدي لهذه الصواريخ أو سقوط بعضها وإصابة أهدافه في إسرائيل.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث تواصل طهران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف إيرانية في المنطقة.