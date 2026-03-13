إعلان

الإيرانيون يطلقون صواريخ على إسرائيل تزامنًا مع كلمة نتنياهو عن سحق إيران وحزب الله

كتب : مصراوي

12:50 ص 13/03/2026

صواريخ إيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت إيران صواريخها صوب إسرائيل تزامنًا مع بث كلمة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث فيه عن سير العمليات العسكرية الجارية وزعم سحقه إيران وحزب الله.

وخلال الكلمة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال نتنياهو إن إسرائيل تسحق النظام الإيراني”، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يواصل أيضًا ضرب حلفاء طهران في المنطقة، وعلى رأسهم حزب الله في لبنان.

وأضاف: "نحن نسحق نظام إيران، ونضرب ونُهزم وكلاءه"، محذرًا من أن حزب الله "سيشعر بقوة إسرائيل أكثر وسيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه".

وأكد نتنياهو أن التعاون العسكري غير المسبوق بين إسرائيل والولايات المتحدة أدى إلى ما وصفه بـ"إنجازات كبيرة" في الحرب الدائرة منذ نحو 13 يومًا، معتبرًا أنها تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط وحتى خارجه.

وأفاد ناشطون وصحيفون في الضفة الغربية بسماع دوي ثلاثة انفجارات مُزلزلة، لا يعلم ما إذا كانت نتيجة التصدي لهذه الصواريخ أو سقوط بعضها وإصابة أهدافه في إسرائيل.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث تواصل طهران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف إيرانية في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران حزب الله الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم الـ13 من حرب إيران.. مجتبى خامنئي يصدر أول بيان له وترامب يرد ونتنياهو
شئون عربية و دولية

اليوم الـ13 من حرب إيران.. مجتبى خامنئي يصدر أول بيان له وترامب يرد ونتنياهو
الإيرانيون يطلقون صواريخ على إسرائيل تزامنًا مع كلمة نتنياهو عن سحق إيران
شئون عربية و دولية

الإيرانيون يطلقون صواريخ على إسرائيل تزامنًا مع كلمة نتنياهو عن سحق إيران
الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
أخبار مصر

الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
التموين تحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لضبط الأسواق
أخبار مصر

التموين تحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لضبط الأسواق
مسلسل اللون الأزرق الحلقة 8.. أدهم يرفض إنجاب طفل جديد لهذا السبب
دراما و تليفزيون

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 8.. أدهم يرفض إنجاب طفل جديد لهذا السبب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري