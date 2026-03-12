

وكالات

أكدت وكالة الأنباء الكويتية، أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في مبنى سكني جنوبي البلاد بعد استهدافه بمسيرة معادية.

وأعلن الجيش الكويتي، فجر اليوم الخميس، عن وجود إصابتان وأضرار مادية في هجوم معاد بطائرة مسيّرة استهدف عمارة سكنية جنوب البلاد، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن وزارة الدفاع الكويتية، قد أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة المعادية بعد اختراقها الأجواء في شمال البلاد

في سياق أخر، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الخميس، تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.