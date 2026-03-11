قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لا يعتقد أن إيران نجحت في زرع أي ألغام في مضيق هرمز وأن الولايات المتحدة دمرت "جميع" سفن الألغام التابعة لها تقريباً.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات له في البيت الأبيض: "لقد دمرنا جميع سفن الألغام التابعة لهم تقريباً في ليلة واحدة"، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 60 زورقاً إيرانياً قد تم استهدافها، "لقد دُمر أسطولهم البحري بالكامل تقريباً".

كما شجع ترامب ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز، مؤكداً أنه آمن رغم الهجمات التي استهدفت ثلاث سفن في الممر المائي في وقت سابق من اليوم، وأعلنت إيران مسؤوليتها عن مهاجمة سفينتين على الأقل من تلك السفن، قال ترامب: "أعتقد أنه ينبغي عليهم استخدام المضيق".