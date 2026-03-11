مع دخول الحرب يومها الـ11، تتصاعد حدة العمليات العسكرية والتصريحات المتبادلة بين أطراف الصراع في أمريكا وإسرائيل وإيران.

ففي إيران، أطلق الحرس الثوري الموجة الـ36 من رشقاته الصاروخية ضمن عملية "الوعد الصادق 4".

بـ "خيبر شكن وقدر".. إيران تُطلق الموجة 36 ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية

ومع تواصل الهجمات، أعلنت طهران استهداف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في العراق بـ5 صواريخ.

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق

في أثناء ذلك، أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن ترامب منفتح على فكرة اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي.

هل يستهدف ترامب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؟

وفي حين تتزايد الشكوك الإيرانية، في جدية واشنطن بشأن إجراء محادثات، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، انتهاء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

المفاوضات لم تعد مطروحة.. إيران تعلن انتهاء المسار الدبلوماسي مع أمريكا

وبينما يلوّح الرئيس دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز، أكد الحرس الثوري أن قواته تترقب الأسطول البحري الأمريكي في الممر البحري الاستراتيجي، وخصوصا حاملة الطائرات "جيرالد فورد".

الحرس الثوري: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز

كذلك، جدد الحرس الثوري تحذيره للسفن التابعة لـ"المعتدين" من عبور مضيق هرمز، قائلا إن: "من لديه شك فليقترب ويجرب العبور من مضيق هرمز".

إيران: لا يحق لأي سفينة معادية عبور مضيق هرمز ومن لديه شك يقترب ويجرب

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين، أن الحرس الثوري بدأ في تلغيم مضيق هرمز على نطاق محدود، غير أن ترامب نفى تلك التقارير مؤكدا استهداف عدة قوارب في الممر المائي.

ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا

وفيما يتعلق بالخسائر الميدانية، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 1300 مدني، وتدمير نحو 10 آلاف موقع مدني، بينها 8 آلاف منزل.

إيران: الضربات الأمريكية الإسرائيلية قتلت 1300 مدني

كشف مسؤول إيراني عن بما في ذلك خروج 9 مستشفيات عن الخدمة، جراء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية.

طبول الحرب تخنق المرضى.. خروج 9 مستشفيات عن الخدمة في إيران

إلى جانب ذلك، أفادت وكالة أنباء "فارس"، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة في مدينة خمين غربي إيران، بعد قصف يُرجح أنه أمريكي لمدرسة ميناب أسفر عن مقتل 171 شخصا.

القوات الإسرائيلية تقصف مدرسة في مدينة خمين غرب إيران

في إسرائيل، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عزمه على مواصلة ضرب إيران، زاعما أن هدف تل أبيب هو "مساعدة الشعب الإيراني على التخلص من الاستبداد".

"نكسر عظامهم".. نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك نظام الطغاة

على الرغم من إصراره على مواصلة الحرب، اعترف نتنياهو بأن بالتكلفة الباهظة للحرب في إيران، مؤكدا أنها مكلفة جدا على خزينة الدولة".

نتنياهو يعترف: حرب إيران "مكلفة جدًا" ونحتاج تمويلًا استثنائيًا

مع ذلك، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأن تل أبيب لا تسعى لحرب مفتوحة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع واشنطن بشأن توقيت إنهاء الحرب في إيران.

إسرائيل: لا نسعى لحرب مفتوحة مع إيران ونتشاور مع واشنطن بشأن إنهاء الصراع

وفي الولايات المتحدة، أبدى الرئيس دونالد ترامب استعداده للتفاوض مع إيران وفق شروط محددة، زاعما أن طهران "ترغب في التحدث بشدة".

ترامب لشبكة فوكس نيوز: من الممكن أن أجري محادثات مع إيران

في الوقت نفسه، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب "لا يستبعد أي خيار" في الحرب الجارية مع إيران، بما في ذلك احتمالية نشر قوات برية في الجمهورية الإسلامية.

واشنطن: لا نستبعد إرسال قواتنا إلى "قلب إيران".. وكل الخيارات مفتوحة

وبينما تزداد أزمة الطاقة العالمية حدّة جراء التوترات في مضيق هرمز، حذّر ترامب من أن إيران ستتلقى ضربة أقوى بعشرين مرة مما تعرضت له حتى الآن.

ترامب يهدد إيران بضربات "أقوى عشرين مرة" إذا أغلقت مضيق هرمز

ردا على ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن على الرئيس الأمريكي أن يحذر "حتى لا يتم القضاء عليك أنت نفسك".

لاريجاني يهدد ترامب: "احذر.. حتى لا يتم القضاء عليك أنت"

في سياق متصل، كشف مسؤولون أمريكيون، أن البيت الأبيض طالب إسرائيل بوقف هجماتها على المنشآت النفطية في إيران؛ تجنبا لهجمات انتقامية على المنشآت النفطية في الخليج، وخيار "يوم القيامة" الأمريكي.

لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟

وفيما يتعلق بالخسائر الأمريكية، أعلن المتحدث باسم البنتاجون ارتفاع حصيلة الإصابات بن الجنود الأمريكيين إلى 140، مع ثبات حصيلة الوفيات عن 7 قتلى.

"البنتاجون": إصابة 140 جنديًا أمريكيًا ومقتل 7 آخرين منذ بدء الحرب على إيران

وعن الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد، ذكرت وكالة "تاس" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل هاتفيا للمرة الثانية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

ثاني اتصال "علني" بين بوتين وبزشكيان منذ اندلاع حرب إيران| ما القصة؟

كذلك، كشف نائب وزير الخارجية الإيرانية، أن دولا عدّة بينها روسيا والصين وفرنسا تواصلت مع طهران بشأن وقف إطلاق النار.

إيران: دول بينها الصين وروسيا وفرنسا تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار

إلى جانب ذلك،أكد الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني أن انتهاك المجال الجوي التركي "غير مبرر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أنقرة تعمل على فتح قنوات دبلوماسية ⁠للمساعدة في إنهاء الحرب.

بعد ضرب صاروخين على تركيا.. أول اتصال هاتفي بين أردوغان ورئيس إيران