وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده ستستخدم جميع وسائلها العسكرية، في إطار حقها في الدفاع عن النفس، لحماية نفسها.

وجاء في بيان أن عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في عدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق، أبلغهم خلالها أن إيران ستستخدم "كل قدراتها الدفاعية والعسكرية في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس" لحماية سلامة أراضيها.

وأضاف البيان أن عراقجي "ذكّر" هذه الدول بـ "مسؤوليتها في منع إساءة استخدام منشآتها وأراضيها" بواسطة الولايات المتحدة وإسرائيل لشنّ هجمات.