عراقجي لدول الخليج: إيران ستستخدم "جميع وسائلها العسكرية في إطار حقّها في الدفاع عن النفس"

كتب : مصراوي

02:34 م 28/02/2026

عباس عراقجي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده ستستخدم جميع وسائلها العسكرية، في إطار حقها في الدفاع عن النفس، لحماية نفسها.

وجاء في بيان أن عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في عدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق، أبلغهم خلالها أن إيران ستستخدم "كل قدراتها الدفاعية والعسكرية في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس" لحماية سلامة أراضيها.

وأضاف البيان أن عراقجي "ذكّر" هذه الدول بـ "مسؤوليتها في منع إساءة استخدام منشآتها وأراضيها" بواسطة الولايات المتحدة وإسرائيل لشنّ هجمات.

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني هجوم أمريكا على إيران إيران وأمريكا

