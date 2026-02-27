إعلان

مجموعة التخطيط النووي في الناتو تؤكد على أهمية الردع النووي لحماية أمن الحلفاء

كتب : مصراوي

09:57 م 27/02/2026

حلف الناتو

(أ ش أ)

عقدت مجموعة المستوى الرفيع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي الهيئة الاستشارية العليا لمجموعة التخطيط النووي بالحلف، اليوم الجمعة، اجتماعًا لبحث دور القدرات النووية للناتو في حفظ السلام ومنع الإكراه وردع أي اعتداء محتمل.

وذكر الحلف، وفق بيان صحفي، أن ممثلي الدول الأعضاء ركزوا خلال الاجتماع على سبل تعزيز مصداقية وفعالية وأمن وسلامة منظومة الردع النووي للحلف، وذلك في ضوء التحديات الأمنية المتغيرة على الساحة الدولية.

وأكد الحلفاء أهمية مبدأ تقاسم الأعباء النووية داخل الناتو، باعتباره عنصرًا أساسيًا في ضمان أمن دول الحلف، كما ناقشوا آليات حماية أمن التحالف من خلال الوضعية النووية المعتمدة.

وشهد الاجتماع أيضًا تنفيذ تمرين على آلية المشاورات النووية، حيث جدد المشاركون التأكيد على أن التشاور النووي يظل مبدأً جوهريًا في سياسة الناتو النووية.

وترأس الاجتماع الدكتور روبرت سوفير، رئيس مجموعة المستوى الرفيع التابعة للناتو.

حلف الناتو الردع النووي حلف شمال الأطلسي

