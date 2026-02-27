وكالات

عثرت السلطات الأمريكية على جثة لاجئ شبه كفيف في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أيام من تركه بمفرده في أحد المقاهي على يد عملاء حرس الحدود الأمريكي، ما دفع السلطات لفتح تحقيق في ظروف أيامه الأخيرة وأثار انتقادات حادة من المسؤولين المحليين وولاية نيويورك.

نور الأمين شاه علم، البالغ من العمر 56 عامًا، والذي كان يتحدث القليل من الإنجليزية، فقد منذ 19 فبراير، حين تركه عملاء حرس الحدود في المقهى بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من سجن مقاطعة إيري، وفقًا للمسؤولين. وُجدت جثته بعد خمسة أيام، حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الثلاثاء، على بعد نحو أربعة أميال من المقهى، بحسب ما أعلنت شرطة بوفالو.

تجمع العشرات في مسجد محلي لأداء صلاة الجنازة يوم الخميس، قبل أن يتوجهوا إلى المقبرة لدفن الرجل. ولا تزال هناك العديد من الأسئلة حول وفاة شاه علم وما أدى إليها.

The body of Nurul Amin Shah Alam, a nearly blind refugee from Myanmar who was missing since his release from a jail into the custody of the U.S. Border Patrol, and who was later found dead, is placed in his grave during his funeral service in Buffalo. Photo by Craig Ruttle pic.twitter.com/CANzITS7PT — corinne_perkins (@corinne_perkins) February 26, 2026



رحلة مجاملة

قال متحدث باسم الجمارك وحرس الحدود الأمريكي (CBP) إن عملاء حرس الحدود قدموا لشاه علم "رحلة مجاملة"، اختار هو قبولها للوصول إلى مقهى تم تحديده كموقع دافئ وآمن بالقرب من آخر عنوان معروف له، بدلًا من الإفراج عنه مباشرة من مركز حرس الحدود.

وأضاف المتحدث: "لم يظهر عليه أي علامات ضيق، أو مشاكل في الحركة، أو إعاقات تستلزم مساعدة خاصة". فيما قالت شرطة بوفالو إن "محققي جرائم القتل يحققون في ظروف وتوقيت الأحداث التي أدت إلى وفاته بعد إطلاق سراحه من الحجز".

من جانبه، أوضح عمدة بوفالو، شون رايان، أن الفاحص الطبي لمقاطعة إيري لم يصدر بعد النتائج الكاملة حول سبب الوفاة، رغم تصريح سابق لمتحدث باسم المدينة أكد أن الفاحص الطبي أجرى تشريحًا للجثة وحدد أن سبب الوفاة مرتبط بصحته.

وتابع العمدة: "لم يكن لدى ضباط حرس الحدود بروتوكول للتعامل مع رجل معاق لا يتحدث الإنجليزية، ومشوش وضائع. وماذا فعلوا؟ تركوه عند مقهى مغلق. لهذا السبب لا نتعاون مع ICE ووزارة الأمن الداخلي وحرس الحدود".

ووصف العمدة وفاة شاه علم بأنها "كان من الممكن تفاديها"، وأصر على أن حرس الحدود يجب أن يجيب عن السؤال: كيف ولماذا حدث ذلك؟ كما طالب عضو الكونجرس الأمريكي، تيم كينيدي، بـ "تحقيق كامل وشفاف على المستوى المحلي والولائي والفيدرالي".

وقالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيسيا جيمس، إن مكتبها "يستعرض خياراته القانونية"، وفقًا لبيان.

SAY HIS NAME: Nurul Amin Shah Alam



Trump's immigration officials picked up a blind refugee, who walked with a walking stick last week in Buffalo.



Then, after realizing he couldn't be deported, they dumped him five miles from his home in the freezing cold. He died trying to… pic.twitter.com/9xPIm78rOQ — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 26, 2026

عام خلف القضبان

كان شاه علم، لاجئ من ميانمار، قد قضى معظم العام السابق في الحجز انتظارًا للمحاكمة على تهم جنائية تم حلها لاحقًا باتفاقية تهمة جنحة، حسبما ذكر المدعي العام لمقاطعة إيري، مايكل كين، في بيان لشبكة CNN الأمريكية يوم الخميس.

وقال عمران فاضل، الذي يعرف العائلة، لشبكة CNN، إن شاه علم عمل سابقًا في البناء في ماليزيا، وجاء إلى الولايات المتحدة مع زوجته وطفليه بحثًا عن فرصة، مضيفًا أنه لم يكن يستطيع المشي بدون عصا.

وقالت هيئة المساعدة القانونية في بوفالو، التي كانت تمثل شاه علم، إنه كان في الولايات المتحدة لبضعة أشهر فقط قبل اعتقاله. وأوضح أحد أبنائه أن الاعتقال كان نتيجة سوء فهم مع الشرطة؛ إذ كان شاه علم في نزهة يستخدم قضيب ستائر كعكاز، وضاع ودخل ممتلكات خاصة، وعندما لم يفهم أوامر الضباط للتخلي عن القضيب، تم اعتقاله.

ووفقًا لتفاصيل الشرطة، كان شاه علم يمشي في ساحة ممسكًا بقضيبين ويشير بهما نحو الضباط، قبل أن يطلقوا صدمات كهربائية عليه، ثم تم تقييده وتكبيله. وأُصيب الضابطان، وفقًا لتقرير الشرطة، كما عض شاه علم أحد الضباط على الذراع والآخر على اليد أثناء احتجازه.

كان شاه علم محتجزًا بتهمتي اعتداء مع نية إيذاء ضابط، وحيازة سلاح، والتعدي على ممتلكات، وغيرها من التهم، قبل التوصل لاتفاقية تهمة جنحة. وفي يونيو 2025، تم تعديل كفالته إلى 5000 دولار نقدًا أو كفالة، لكنه بقي في الحجز حتى موعد المحاكمة.

وفي فبراير، أقر شاه علم بالذنب في تهم الجنحة، مع الاتفاق على بقائه قيد الحجز حتى جلسة النطق بالحكم المقررة في 24 مارس.

We obtained footage showing a man who appeared to be refugee Nurul Amin Shah Alam being dropped off by Border Patrol outside a Buffalo coffee shop after 8pm. The shop locks its door at 7pm. He never made it inside, and was found dead five days later: https://t.co/op286AokAu — Evan Hill (@evanhill) February 27, 2026

عائلته لم تعرف مكانه

على الرغم من أن شاه علم كان في الولايات المتحدة قانونيًا كلاجئ، إلا أنه وفقًا لمحاميه، "نظرًا لعدم اليقين في الوضع الحالي للهجرة، تم اتخاذ قرار استراتيجي بعدم دفع الكفالة خشية أن يُسلم إلى الهجرة".

لاحقًا، وبعد استشارة محامٍ آخر، قالت هيئة المساعدة القانونية إنه يمكن لعائلته دفع الكفالة ولن يتم ترحيله. وتم الإفراج عن شاه علم بعد دفع الكفالة في 19 فبراير.

أثناء معالجة إفراجه من السجن، أبلغ النواب حرس الحدود الأمريكي، الذي كان قد وضعه سابقًا تحت مذكرة احتجاز هجرة، وفقًا لمكتب شريف مقاطعة إيري.

وقال مسؤول من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن الوكلاء لاحقًا اكتشفوا أن شاه علم دخل الولايات المتحدة كلاجئ في 24 ديسمبر 2024، و"لم يكن قابلًا للترحيل".

وبعد أن تبين أنه غير قابل للترحيل، حاول عملاء حرس الحدود التواصل معه عبر برنامج ترجمة، وفقًا لمسؤول إنفاذ القانون الفيدرالي، الذي أضاف أن شاه علم طلب الذهاب إلى المكان الذي تُرك فيه لاحقًا. وقد عُرض عليه إجراء مكالمة هاتفية لكنه رفض.

وانتقد عمدة بوفالو، شون رايان، سلسلة الأحداث التي قام بها حرس الحدود، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانهم الاتصال بشخص لمساعدة شاه علم، وأنهم بعد التأكد من عدم إمكانية ترحيله لم يعيدوه إلى مركز الاحتجاز، حيث كان بإمكانهم الحصول على أرقام اتصال ابنه أو محاميه.

وقال رايان: "هذا شرطة سيئة، لكنه أيضًا تصرف غير إنساني. إنه تصرف غير مقبول"، ووفقًا لمعلومات أولية نشرتها شبكة CNN. أن شاه علم لم يكن يرتدي حذاءً، بل كان يرتدي أغطية برتقالية من مركز الاحتجاز عند تركه من قبل العملاء.

This video, taken from the drive-thru of a Tim Hortons coffee shop, shows a man from an unmarked white van unloading the person who appears to be Shah Alam before driving away. The person is wearing clothes that match those Shah Alam was wearing when arrested a year prior. pic.twitter.com/N0Hw7GPKOk — Evan Hill (@evanhill) February 27, 2026



تفاصيل الوفاة

في اليوم الذي تُرك فيه شاه علم بالمقهى، شهدت المنطقة مطرًا متجمدًا خفيفًا، وكانت درجات الحرارة في الثلاثينات المنخفضة، مع تساقط ثلج وضباب خلال اليومين التاليين، وظلت الحرارة حول نقطة التجمد لمدة 24 ساعة متواصلة على الأقل.

لم يتم إخطار عائلته أو محاميه بمكان إفراجه، ولم يكن شاه علم قادرًا على القراءة أو الكتابة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية، وفقًا لمحاميه. كما أن عائلته لم تعد تقيم في منطقة المقهى.

قال عمدة بوفالو، شون رايان: "لعدة أيام، كان هناك ارتباك حول مكان شاه علم. عندما لم يكن في مركز الاحتجاز، ظنت عائلته أنه موجود في مركز تابع لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بوفالو".

تم تقديم بلاغ عن فقدانه في 22 فبراير من قبل محاميه، وأُغلق التحقيق لاحقًا ثم أُعيد فتحه بعد اكتشاف الحقيقة. وفي 24 فبراير، تحدثت السلطات مع ابنه الذي أكد أن آخر مرة رأى فيها والده كانت في مركز احتجاز مقاطعة إيري قبل خمسة أيام، وكشفت التحقيقات أنه تُرك بالمقهى.

وفي وقت لاحق، تلقى مركز الطوارئ 911 اتصالًا يُفيد بوجود رجل يبدو أنه لا يتنفس، وتم التعرف عليه لاحقًا على أنه شاه علم، وأُعلن عن وفاته في الموقع بعد محاولات لإنقاذه.

This video shows Shah Alam, visible wearing what Mayor Sean Ryan described as orange jail booties, walk to the Tim Hortons front door, pause, and walk away. An employee told us today that they look the doors at 7pm every night. The time was 8:19pm. pic.twitter.com/VLUFuzLfYe — Evan Hill (@evanhill) February 27, 2026

عائلة شاه علم من لاجئي الروهينجا في ولاية راخين بميانمار، الذين فر مئات الآلاف منهم منذ عام 2016 بعد حملة قمعية وحشية، والتي أعلنتها الولايات المتحدة إبادة جماعية.

قال أحد أفراد العائلة لوكالة رويترز إن شاه علم كان يريد فقط "تناول طعام منزلي" و"الالتحاق ببقية العائلة".

وقال المدعي العام لمقاطعة إيري، مايكل كين: "أنا حزين لسماع خبر الوفاة المأساوية لنور الأمين شاه علم. وأدرك رغبة العائلة والأصدقاء والمجتمع في الحصول على إجابات، بينما لا تزال وفاته قيد التحقيق".