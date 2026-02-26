إعلان

السعودية تؤكد التزامها بمواصلة بذل الجهود بما يفضي لإنهاء الأزمة الإنسانية السودانية

كتب : مصراوي

10:48 م 26/02/2026

السعودية

(د ب أ)

شاركت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم الخميس، في أعمال الحوار التفاعلي المعزّز بشأن السودان، وذلك ضمن الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وألقى المندوب الدائم للسعودية السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيان السعودية الذي أكد فيه أنه منذ اندلاع النزاع في السودان "انطلقت المملكة من مسؤوليتها تجاه أمر الأشقاء في السودان وقادت جهودًا دبلوماسية في سبيل حل الأزمة السودانية نتج عنها توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023".

وأشارت السعودية إلى أنه رغم هذه الجهود التي تبذلها، وحرصها على السودان وشعبه، تمثل الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين العزل وإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية والقوافل الإنسانية.

وأكدت السعودية إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الانتهاكات، وحرصها على إيقاف الحرب في السودان والحد من كل ما من شأنه تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب وتهديد وحدة السودان واستقراره وأمنه.

وأكدت السعودية التزامها بمواصلة بذل الجهود كافة بما يفضي لإنهاء الأزمة الإنسانية ويرفع المعاناة عن الشعب السوداني.

