ترامب: إيران تُريد اتفاقًا أكثر مني لتجنب الهجوم.. لكنها لم تٌعلن صراحة استعدادها

كتب : مصراوي

06:09 ص 25/02/2026

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ترغب في إبرام اتفاق لتجنب ضربة عسكرية أمريكية أكثر مني، لكنها لم تعلن صراحة استعدادها للتنازل عن تطوير أسلحة نووية.

جاء التصريح خلال غداء مع مذيعين ومراسلين قبل خطاب حالة الاتحاد، وكان معظمه غير مسجل، في سياق تصعيد التوترات مع طهران وسط تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون، إن المحادثات بين واشنطن وطهران لن تفضي إلى اختراق وأن والهجوم على إيران مسألة وقت.

وفي هذا الصدد ذكرت "القناة 12" العبرية، أنه يسود في إسرائيل تقييم مفاده بأن الهجوم الأمريكي على إيران "أمر واقع لا محالة" وأن التصعيد مسألة وقت، وأن المفاوضات بين طهران وواشنطن لن تخرج بنتائج إيجابية، وفقا لروسيا اليوم.

