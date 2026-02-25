إعلان

حمل لافتة تُهاجم ترامب.. طرد نائب خلال كلمة الرئيس الأمريكي بخطاب حالة الاتحاد

كتب : مصراوي

06:06 ص 25/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

رفع نائب ديمقراطي من أصل إفريقي لافتة كتب عليها "السود ليسوا قرودا" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، قبل أن يتم اقتياده خارج القاعة.

كان النائب عن ولاية تكساس، آل جرين، يقف مقابل ترامب مباشرة عندما رفع اللافتة قبيل إخراجه من مبنى الكونجرس، بينما كان بالإمكان سماع هتافات "أمريكا أمريكا أمريكا".

وسبق أن طرد جرين من مبنى الكابيتول قبل عام بعد ترديده هتافات معارضة لترامب في موقف مشابه.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد انتقد في وقت سابق من هذا الشهر "انعدام الحياء واللياقة" في الخطاب السياسي للبلاد، تعليقا على منشور على حساب ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو وزوجته ميشيل أوباما على هيئة قردين.

وأثار الفيديو الذي نشر على حساب ترامب في منصته تروث سوشيال في 5 فبراير استنكارا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.

وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر الغضب المصطنع، حمّل لاحقا المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.

وفي ختام المقطع الذي يروج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريبا، وفقا لسكاي نيوز.

