بغداد- (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم /الثلاثاء/، موقف العراق الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفض سياسة الاستيطان والعقاب الجماعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقي (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد خلال استقباله السفيرة الفلسطينية الجديدة لدى العراق سمر عوض الله، موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفض سياسة الاستيطان والعقاب الجماعي، مبيناً ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الانتهاكات التي تدفع نحو مزيد من التوتر والأزمات وما تعكسه من تداعيات على الاستقرار الإقليمي".

وبين أن "سفيرة فلسطين من جانبها، نقلت تحيات الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الفلسطينية إلى رئيس مجلس الوزراء، وعبرت عن شكرهما لدعم العراق المتواصل للشعب الفلسطيني، فضلاً عن دوره في خفض التصعيد وتهدئة التوتر بالمنطقة، كما عبرت عن إشادتها بما شهده العراق من نهضة عمرانية وتنموية في مختلف القطاعات والمجالات".