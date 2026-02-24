أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن نية بريطانيا وفرنسا تسليح أوكرانيا بالأسلحة النووية، يعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد ومبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن "هذه المعلومات، بالطبع، بالغة الأهمية، إنها مهمة من حيث التهديد الذي تشكله على نظام عدم الانتشار بأكمله، بما في ذلك في سياق الصراع المحتدم الذي يدور حاليًا في أوروبا، بالقارة الأوروبية".

وأشار إلى أنه سيتم أخذ المعلومات المتعلقة بخطط بريطانيا وفرنسا لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا في الاعتبار في مفاوضات حل النزاع، لافتا إلى أن "هذا انتهاكا صارخا لجميع المعايير والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي" .

وشدد على أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وفي الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على تحقيق أهدافها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، والعمل جار في هذا الاتجاه أيضا".

وأوضح أنه "قبل أربع سنوات، بدأت عملية عسكرية خاصة ضد نظام كييف، الذي كان متورطاً في التدمير المادي وقتل الناس شرقي بلاده"، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو ضمان سلامة الأشخاص الذين يعيشون شرقي أوكرانيا والذين كانوا بالفعل في خطر مميت وهذا هو الأمر الرئيسي".

وتابع "لقد تطورت العملية العسكرية الخاصة بحكم الأمر الواقع، في أعقاب التدخل المباشر لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع، إلى مواجهة أكبر بكثير بين روسيا والدول الغربية، التي كانت ولا تزال تسعى إلى تحقيق هدف تدمير بلدنا".

واستكمل: "منذ البداية، بُذلت جهود لحل هذا الأمر سلميًا وتم التوصل إلى اتفاق، إلا أنه بعد تدخل بريطانيا في عملية السلام هذه، عادت المسألة إلى المسار العسكري".

وحول التغيرات التي طرأت على روسيا وبين الروس منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أجاب بيسكوف قائلا: "لقد شهدت روسيا والروس تحولاً جذريًا خلال السنوات الأربع الماضية؛ فقد حدث تماسك اجتماعي هائل في ظل رئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانفتحت أعين روسيا على العديد من العمليات الدولية، وعلى كيفية تعزيز العلاقات مع العديد من المنظمات الدولية، ولا سيما العواصم".

وكان جهاز الاستخبارات بالخارجية الروسية قد أفاد في وقت سابق بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".