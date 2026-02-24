إعلان

"تعكس آرائه الشخصية".. أمريكا تهدئ الدول العربية بعد تصريحات سفيرها في إسرائيل

كتب : مصراوي

01:05 م 24/02/2026

أمريكا

أصدرت عدة دول إدانات شديدة للقرارات التي توسّع الاستيطان، والتي كشف عنها موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي، معتبرة أنها "تقوّض جهود السلام".

في المقابل، أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي، بوجود محادثات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية وممثلين عن دول عربية، على خلفية المقابلة المثيرة للجدل لسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مؤكدين أن تصريحه بشأن "الأرض الموعودة" يعكس آرائه الشخصية فقط.

وحسب ما نشره موقع بوليتيكو الأمريكي، فقد تحدّث مسؤولون كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة، مع ممثلين عن عدة دول عربية لتهدئة الأجواء، عقب المقابلة التي أُجريت مع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي ادّعى فيها أن لإسرائيل حقًا تاريخيًا في أراضي "الأرض الموعودة"، والتي قصد بها معظم أراضي الشرق الأوسط.

تصريح السفير الأمريكي

ووفقًا للتقرير الذي نشره الموقع الأمريكي، أكد المسؤولون لممثلي تلك الدول أن تصريح السفير لا يعكس تغييرًا في السياسة الأمريكية، مشددين على أن حديثه بشأن "الأرض الموعودة" يعبّر عن آرائه الشخصية فقط.

ونقل الموقع عن مصادر مطّلعة أن من بين المسؤولين الذين أجروا هذه المحادثات نائب وزير الخارجية كريس لاندو، وأليسون هوكر التي تشغل منصب وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية. ولم تُصدر وزارة الخارجية تعليقًا رسميًا على التقرير.

وأثارت تصريحات مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بشأن دعم سيطرة إسرائيل على أراضي من "النيل إلى الفرات"، موجة غضب واسعة، وسط تحذيرات من كونها إعلانا صريحا بتبني واشنطن فكرة "إسرائيل الكبرى"، حيث تتقاطع هذه المزاعم المستندة إلى تأويلات توراتية مع الرؤية التوسعية التي جاهر بها بنيامين نتنياهو في أغسطس 2025، ما يعكس توجها خطيرا يهدد استقرار المنطقة وسيادة دولها.

لا سيادة لإسرائيل

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي، تصريحات السفير الأمريكي مايك هاكابي، واصفة إياها بـ "الخروج السافر" عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربة عن استغرابها من هذه التوجهات التي تتناقض مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة ونتائج "مؤتمر مجلس السلام" الذي عُقد بواشنطن يوم 19 فبراير 2026.

وجددت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية السبت الماضي، تأكيدها الصارم على أنه "لا سيادة لإسرائيل" على الأراضي الفلسطينية أو أي أراضٍ عربية محتلة، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو عزلها عن قطاع غزة، فضلا عن رفضها المطلق لتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

