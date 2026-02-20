إعلان

ترامب يتحدى المحكمة العليا: سأوقع اليوم على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%

كتب : عبدالله محمود

09:41 م 20/02/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي اعتبرت غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها في فترات سابقة غير قانونية.

قال ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إنه سيوقع اليوم على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% إضافة إلى الرسوم الجمركية العادية المفروضة حاليا.

وأضاف ترامب إن المحكمة العليا تأثرت بمصالح سياسية وخارجية في حكمها بشأن الرسوم الجمركية، معتبراً أن الدول الأجنبية التي نهبت أمريكا لسنوات طويلة سعيدة بقرار المحكمة العليا، لكنها "لن تفرح طويلاً".

وأوضح ترامب أن قرار المحكمة العليا برفض الرسوم الجمركية لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم في المستقبل، وأن بإمكانه فرض رسوم أعلى بكثير مما فرض سابقاً، في ظل وجود قوانين فدرالية مختلفة تخول للرئيس فرضها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يحق له قطع جميع العلاقات التجارية أو تعليق التجارة بالكامل مع أي دولة، معتبراً أن قرار المحكمة العليا يمنحه الحق في تدمير الدول الأجنبية ومنع استيراد أي شيء منها.

وشدد ترامب على أن إيرادات الرسوم الجمركية ستزداد، وأن عوائدها ستكون أعلى بكثير مما تم تحصيله سابقا، مشيراً إلى أنه سيتم التحقيق في أي ممارسات تجارية غير عادلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرسوم الجمركية دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المرأة الحديدية".. نجيب ساويرس يكشف عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره-(فيديو)
أخبار وتقارير

"المرأة الحديدية".. نجيب ساويرس يكشف عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره-(فيديو)
أول تعليق من محمد عادل إمام بعد ظهور بوستر"الكينج" على "توكتوك" في الشارع
دراما و تليفزيون

أول تعليق من محمد عادل إمام بعد ظهور بوستر"الكينج" على "توكتوك" في الشارع
المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية
اقتصاد

المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية
غادة عبد الرازق: "فقدان أبي في طفولتي أقسى صدمة وأحزان متلاحقة غيرت مسار
دراما و تليفزيون

غادة عبد الرازق: "فقدان أبي في طفولتي أقسى صدمة وأحزان متلاحقة غيرت مسار
"المرأة الحديدية".. نجيب ساويرس يكشف عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره-(فيديو)
أخبار وتقارير

"المرأة الحديدية".. نجيب ساويرس يكشف عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره-(فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات