كتب-عبدالله محمود:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي اعتبرت غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها في فترات سابقة غير قانونية.

قال ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إنه سيوقع اليوم على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% إضافة إلى الرسوم الجمركية العادية المفروضة حاليا.

وأضاف ترامب إن المحكمة العليا تأثرت بمصالح سياسية وخارجية في حكمها بشأن الرسوم الجمركية، معتبراً أن الدول الأجنبية التي نهبت أمريكا لسنوات طويلة سعيدة بقرار المحكمة العليا، لكنها "لن تفرح طويلاً".

وأوضح ترامب أن قرار المحكمة العليا برفض الرسوم الجمركية لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم في المستقبل، وأن بإمكانه فرض رسوم أعلى بكثير مما فرض سابقاً، في ظل وجود قوانين فدرالية مختلفة تخول للرئيس فرضها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يحق له قطع جميع العلاقات التجارية أو تعليق التجارة بالكامل مع أي دولة، معتبراً أن قرار المحكمة العليا يمنحه الحق في تدمير الدول الأجنبية ومنع استيراد أي شيء منها.

وشدد ترامب على أن إيرادات الرسوم الجمركية ستزداد، وأن عوائدها ستكون أعلى بكثير مما تم تحصيله سابقا، مشيراً إلى أنه سيتم التحقيق في أي ممارسات تجارية غير عادلة.