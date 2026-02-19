

وكالات

كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين كبارا في الأمن القومي الأمريكي أبلغوا الرئيس دونالد ترامب بموعد استعداد الجيش للهجوم على إيران.

في التفاصيل، أفاد مسؤولون كبار في الأمن القومي للرئيس ترامب، أن الجيش مستعد لضربات محتملة على إيران في وقت مبكر من يوم السبت، إلا أن الجدول الزمني لأي تحرك من المرجح أن يمتد إلى ما بعد نهاية هذا الأسبوع، وفقا لما صرحت به مصادر مطلعة على المناقشات لشبكة "سي بي إس نيوز".

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضايا وطنية حساسة، إن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن توجيه الضربة من عدمه.

ووُصفت المحادثات بأنها مرنة ومستمرة، في وقت يزن فيه البيت الأبيض مخاطر التصعيد والتبعات السياسية والعسكرية لضبط النفس.

وحسب ما نقلت "سي بي إس نيوز" عن عدة مسؤولين، يقوم البنتاجون خلال الأيام الثلاثة المقبلة بنقل بعض الأفراد مؤقتا إلى خارج منطقة الشرق الأوسط — بشكل أساسي إلى أوروبا أو العودة إلى الولايات المتحدة — تحسبا لتحرك محتمل أو هجمات مضادة من قبل إيران إذا ما مضت الولايات المتحدة قدما في عمليتها.

وذكر أحد المصادر للشبكة أن تحريك البنتاجون للأصول والأفراد قبل أي نشاط عسكري أمريكي محتمل هو إجراء قياسي، ولا يشير بالضرورة إلى أن الهجوم على إيران بات وشيكا.

وبحسب أحد المصادر، يخطط وزير الخارجية ماركو روبيو لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غضون أسبوعين تقريبا لإجراء مزيد من المباحثات.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في إفادة صحفية يوم الأربعاء، بأن هناك "أسبابا وحججا كثيرة يمكن تقديمها لتوجيه ضربة ضد إيران"، لكن الدبلوماسية تظل دائما الخيار الأول للرئيس.

ورفضت مناقشة ما إذا كانت الضربة المحتملة سيتم تنسيقها مع إسرائيل.

وأفادت ليفيت للصحفيين، أن الإدارة نفذت عملية ناجحة للغاية في يونيو الماضي استهدفت منشآت إيران النووية.

وأضافت: "سيكون من الحكمة جدا أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترامب ومع إدارته".

وتتواجد بالفعل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وأسطولها من السفن الحربية في المنطقة، بينما كانت مجموعة حاملة طائرات ثانية، وهي "يو إس إس جيرالد فورد"، في طريقها إلى الشرق الأوسط.

وحتى يوم الأربعاء، كانت الحاملة "فورد" قبالة سواحل غرب إفريقيا، وفقا لبيانات تتبع السفن البحرية.

كان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قد نشر الثلاثاء صورة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للحاملة "فورد" وهي في قاع المحيط.

وجاء في منشور خامنئي على منصة "إكس": "يقول الرئيس الأمريكي باستمرار إن الولايات المتحدة أرسلت سفينة حربية نحو إيران بالطبع، السفينة الحربية هي قطعة خطيرة من المعدات العسكرية، ومع ذلك، فإن السلاح الذي يمكنه إرسال تلك السفينة الحربية إلى قاع البحر هو أخطر من تلك السفينة".

وعقد مفاوضون إيرانيون وأمريكيون محادثات غير مباشرة يوم الثلاثاء بشأن برنامج إيران النووي، واستمرت النقاشات في جنيف بسويسرا لعدة ساعات.

من جهتها، قالت إدارة ترامب إنه تم إحراز بعض التقدم، لكن ليفيت أوضحت يوم الأربعاء قائلة: "لا نزال متباعدين جدا بشأن بعض القضايا أعتقد أن من المتوقع أن يعود الإيرانيون إلينا بمزيد من التفاصيل في الأسبوعين المقبلين، لذا سيواصل الرئيس مراقبة كيفية سير الأمور"، ولم يتم تحديد موعد للمشاورات المتابعة.

وذكر مصدران، أن ترامب أخبر نتنياهو خلال اجتماع في "مار-أ-لاجو" في ديسمبر الماضي، أن الرئيس سيدعم الضربات الإسرائيلية على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

في حين حذرت إيران الطيارين يوم الأربعاء من تجنب المنطقة الجنوبية من البلاد يوم الخميس، بسبب إطلاق صواريخ، ضمن مناورات عسكرية، وفقا لسكاي نيوز.