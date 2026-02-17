إعلان

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تبلغ عن حادث وتبادل لإطلاق النار بعدن

كتب : مصراوي

03:10 م 17/02/2026

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

عدن- (د ب أ)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غرب عدن في اليمن.

وقالت الهيئة إن زورقا صغيرا أبيض اللون، على متنه خمسة أشخاص، اقترب من سفينة ونادى عليها، ثم حدث تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تم الإبلاغ عن وجود زورقين صغيرين آخرين في المنطقة.

