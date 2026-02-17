إعلان

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)

كتب : محمد جعفر

06:06 م 17/02/2026 تعديل في 06:24 م

هلال رمضان

أعلنت عدة دول إسلامية موعد غرة شهر رمضان 2026، بعد تحري هلال الشهر مساء الثلاثاء، وسط تباين في نتائج الرصد بين الدول، ما أدى إلى اختلاف موعد بدء الصيام بين الأربعاء والخميس.

فقد أقرت 8 دول أن الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال في بعض المناطق، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، فلسطين،البحرين، الكويت، البحرين، والعراق، اليمن، للبنان.

في المقابل، أعلنت 13 دولة قررت أن الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر المبارك، بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال في لجان التحري الرسمية، ما استدعى استكمال عدة شهر شعبان، وشملت هذه الدول: تركيا، سلطنة عمان، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، بروناي، الفلبين، أستراليا، والأردن، العراق، سوريا، إيران.

وأوضحت الجهات المختصة في تلك الدول أن قرارات تحديد غرة رمضان جاءت عقب عمليات رصد فلكي وتحري شرعي انتهت إلى عدم ثبوت الرؤية، ما استوجب إعلان الخميس بداية رسمية للصيام.

وفي مصر، لم يُحسم موعد أول أيام رمضان حتى الآن، إذ من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير، على أن تعلن لاحقًا الموعد الرسمي ما إذا كان الأربعاء أو الخميس هو أول أيام الشهر الفضيل.

