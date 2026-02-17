إعلان

إيران: توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية مع الولايات المتحدة

كتب : محمد جعفر

04:49 م 17/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

كتب- محمد جعفر:

انتهت منذ قليل، الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية الغير مباشرة والتي أقيمت في العاصمة السويسرية جنيف.

وتعقيبًا على نتائج المحادثات، قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة شهدت تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالجولة السابقة، مشيرًا إلى التوصل لتفاهمات بشأن المبادئ الرئيسية، مع استمرار العمل على عدد من الملفات العالقة.

وفي تصريحات إعلامية، أكد عراقجي أن الجولة الحالية من المحادثات كانت "أفضل بكثير" من الأولى، وأن الجانبين سيتحركان وفق المسار التفاوضي المحدد، مشيرًا إلى أن هناك موضوعات لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث، لافتًا إلى أن الطرفين سيعملان على إعداد نسختين مكتوبتين من وثيقة اتفاق محتملة، تمهيدًا لتبادلها ومراجعتها.

وشدد على أن التطورات الإيجابية في مسار التفاوض لا تعني قرب التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنها تمثل بداية طريق يمكن البناء عليه في الجولات المقبلة.

