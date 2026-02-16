إعلان

الداخلية السورية توقف استقبال طلبات تسوية المنتسبين سابقاً لـ "قسد" الشهر المقبل

كتب : مصراوي

12:49 م 16/02/2026

وزارة الداخلية السورية

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين، أنها ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع المنتسبين سابقاً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مطلع مارس المقبل.

وقالت الوزارة ، في تعميم نشرته اليوم ، إن مراكز التسوية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع لجميع العناصر المنتسبين سابقا إلى قوات قسد اعتبارا من أول الشهر المقبل .

وأضافت أنها تطلب من جميع المعنيين المبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة في المحافظات المذكورة، قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعدهم في استكمال الإجراءات القانونية، وذلك سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عموماً.

