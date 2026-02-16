إعلان

الدفاع الروسية: تدمير 4 ملاجئ للقوات الأوكرانية بمنطقة كونستانتينوفكا خلال 24 ساعة

كتب : سارة أبو شادي

10:19 ص 16/02/2026

الجيش الروسي

موسكو- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح المدفعية التابع لمجموعة قوات الجنوب، دمر 4 ملاجئ أويت 15 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا، خلال 24 ساعة.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك " - أن عمليات الاستطلاع الجوي، تدمر تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية وملاجئهم في منطقة كونستانتيوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة تهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني كونستانتينوفكا

