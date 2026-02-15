قال موقع والا العبري إنه بعد 4 أشهر مرت على دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تلتزم إسرائيل بالتزاماتها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية وفق الاتفاق مع حماس.

وأشار الموقع إلى أن نحو 700 شاحنة محملة بالغذاء والمأوى والإمدادات الطبية تدخل القطاع يوميًا، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تم تحميل مئات الشاحنات يوميًا بمعدات مختلفة، تشمل حلويات، مشروبات غازية، وغيرها من المواد الغذائية.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير جاء بناءً على طلب الولايات المتحدة وتزامنًا بحلول شهر رمضان، حيث وافقت إسرائيل على السماح بإدخال الحلويات والمشروبات الغازية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات للسكان.