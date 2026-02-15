إعلان

إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة رمضان"

كتب : محمد جعفر

01:57 م 15/02/2026

مساعدات غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال موقع والا العبري إنه بعد 4 أشهر مرت على دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تلتزم إسرائيل بالتزاماتها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية وفق الاتفاق مع حماس.

وأشار الموقع إلى أن نحو 700 شاحنة محملة بالغذاء والمأوى والإمدادات الطبية تدخل القطاع يوميًا، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تم تحميل مئات الشاحنات يوميًا بمعدات مختلفة، تشمل حلويات، مشروبات غازية، وغيرها من المواد الغذائية.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير جاء بناءً على طلب الولايات المتحدة وتزامنًا بحلول شهر رمضان، حيث وافقت إسرائيل على السماح بإدخال الحلويات والمشروبات الغازية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات للسكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل المشروبات الغازية قطاع غزة حركة حماس مساعدات غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو
علاقات

5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
أخبار مصر

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
أخبار مصر

رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق