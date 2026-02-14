إعلان

وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية

كتب : أسماء البتاكوشي

03:47 م 14/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة Mafalda Duarte، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الصندوق، ودعم استفادة الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية من آليات تمويل المناخ.

وأعرب عبد العاطي عن التقدير للدور الهام الذي يضطلع به صندوق المناخ الأخضر في تمويل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في الدول النامية، مشيرًا إلى الحرص، خلال مؤتمرات المناخ المتعاقبة، على التأكيد على أهمية توجيه قدر أكبر من تمويل المناخ عبر الكيانات التشغيلية المتخصصة، وعلى رأسها صندوق المناخ الأخضر، مشدداً في هذا السياق على استمرار دعم مصر للصندوق في إطار مفاوضات المناخ.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة تطوير التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز استفادة الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، من آليات تمويل المناخ المتاحة، ودعم تنفيذ مشروعات وطنية طموحة في مجالي التخفيف والتكيف، وبما يعزز فعالية التمويل المناخي ويحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، في إطار شراكة بنّاءة تقوم على المصالح المشتركة والدعم المتبادل.

الدكتور بدر عبد العاطي (1)

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي القمة الأفريقية المناخ الأخضر

